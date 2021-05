Operação no Jacarezinho: relatório de inteligência da Polícia Civil troca local de ao menos 2 mortes

O relatório de inteligência da Polícia Civil alterou o local de ao menos dois óbitos provocados por seus agentes na operação do Jacarezinho, que terminou com 28 pessoas mortas na semana passada na zona norte do Rio de Janeiro.

Dois supostos confrontos aparecem no documento do setor de inteligência da Polícia Civil com um morto a mais cada do que o indicado nos respectivos boletins de ocorrências. Em outros dois casos, há uma vítima a menos no relatório do que nos registros feitos na Divisão de Homicídios (DH).

A Folha revelou na manhã desta sexta-feira (14) a existência de um erro, reconhecido pela Polícia Civil. A corporação não comentou o novo equívoco identificado.

Os boletins de ocorrência foram registrados na DH no dia 6, o mesmo da operação. O relatório da inteligência foi concluído três dias depois.

Produzido como uma espécie de balanço da operação, a mais letal da história do Rio de Janeiro, o relatório foi distribuído para diversas unidades das forças de segurança do estado, entre elas a Divisão de Homicídios, que apura o caso por parte da Polícia Civil.

Força-tarefa

O documento também foi enviado ao Ministério Público estadual, que montou uma força-tarefa para apurar de forma independente o massacre.

O número de pessoas mortas num local interfere no trabalho de tentar reproduzir a dinâmica dos supostos confrontos. A eventual troca de local de corpos também altera a análise da trajetória dos tiros disparados.

Equívocos

A Folha questionou a Polícia Civil na quinta-feira (13) sobre o erro na descrição de dois supostos confrontos no relatório - um com vítima a mais, e outro a menos.

A corporação afirmou que havia se tratado de um erro de digitação no documento. "Já está sendo corrigido o equívoco de uma unidade numérica", afirmou a nota.

Procurada nesta sexta-feira (14) para comentar o novo equívoco identificado, a polícia não havia respondido até a publicação desta reportagem.

Entenda o caso

A operação no Jacarezinho teve como objetivo, segundo a Polícia Civil, o cumprimento de 21 mandados de prisão contra pessoas denunciadas sob acusação de associação ao tráfico de drogas.

O vínculo com a facção criminosa foi estabelecido por meio de fotos com armas em redes sociais.

Confronto

A troca de tiros perdurou por mais de cinco horas. Os policiais invadiram ao menos cinco casas de moradores atrás de supostos bandidos.

Homens em fuga, por sua vez, pularam lajes das residências. Ao fim do dia, ruas e casas da favela estavam repletas de marcas de sangue.

Mortes

Dos 28 mortos, um era policial civil e 27 pessoas que, de acordo com o estado, atiraram contra os agentes.

Três dos mortos eram alvo dos mandados de prisão. Segundo a Polícia Civil, todas as vítimas tinham antecedentes criminais, alguns deles antigos, ou vínculo com o tráfico confirmado por parentes.

Prisões e apreensões

Seis pessoas foram presas - sendo que três eram alvo de mandados expedidos pela Justiça– e foram apreendidos na operação cinco fuzis, uma submetralhadora, duas espingardas, 16 pistolas e 12 granadas.

A Defensoria Pública afirma que há relatos de mortos que haviam se entregado para a polícia antes de serem baleados. Além disso, critica o desfazimento das cenas dos crimes antes da realização de perícia.

Relatório de inteligência

O relatório de inteligência indica as pessoas apontadas como lideranças da facção criminosa que atua no Jacarezinho, os policiais mortos na favela, o objetivo e os resultados da operação, e os antecedentes criminais das vítimas dos confrontos.

Ao descrever os mortos pela polícia, o documento os relaciona com os boletins de ocorrência registrados na Divisão de Homicídios da capital. Assim, foi possível cruzar os nomes com os locais dos óbitos.

LISTA COM NOMES DAS VÍTIMAS

1- André Leonardo Frias - policial

2- Jonathan Araújo da Silva

3 - Jonas do Carmo Santos

4- Márcio da Silva Bezerra

5 - Carlos Ivan Avelino da Costa Junior

6 - Rômulo Oliveira Lúcio

7 - Francisco Fábio Dias Araújo Chaves

8 - Cleyton da Silva Freitas de Lima

9 - Natan Oliveira de Almeida

10 - Maurício Ferreira da Silva

11 - Ray Barreiros de Araújo

12 - Guilherme de Aquino Simões

13 - Pedro Donato de Sant'ana

14 - Luiz Augusto Oliveira de Farias

15 - Isaac Pinheiro de Oliveira

16 - Richard Gabriel da Silva Ferreira

17 - Omar Pereira da Silva

18 - Marlon Santana de Araújo

19 - Bruno Brasil

20 - Pablo Araújo de Mello

21 - John Jefferson Mendes Rufino da Silva

22 - Wagner Luiz Magalhães Fagundes

23 - Matheus Gomes dos Santos

24 - Rodrigo Paula de Barros

25 - Toni da Conceição

26 - Diogo Barbosa Gomes

27 - Caio da Silva Figueiredo

28 - Evandro da Silva Santos