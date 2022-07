Operação da Polícia Federal investiga fraudes em licitações da Codevasf

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20), a Operação Odoacro para investigar uma suposta "associação criminosa estruturada para promover" fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro envolvendo verbas da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

A ofensiva, no estado do Maranhão, cumpriu uma ordem de prisão temporária contra o empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Imperador, e vasculhou 16 endereços nas cidades de São Luís, Dom Pedro, Codó, Santo Antônio dos Lopes e Barreirinhas. O alvo principal da ofensiva é a empresa Construservice.

As diligências foram ordenadas pela 1ª Vara Federal de São Luís a partir de uma representação elaborada pela PF.

Pela operação, já foram apreendidos cerca R$ 1,3 milhão em dinheiro, além de itens luxuosos, como relógios importados, segundo informações da Folha de São Paulo.

De acordo com a PF, o nome da operação está ligado ao apelido "Imperador": os investigadores dizem que 'Odoacro' faz referência 'ao sobrenome do soldado italiano que capitaneou uma revolta que colocou fim ao Império Romano'.

A corporação diz que as apurações identificaram um "engenhoso esquema de lavagem de dinheiro, perpetrado a partir do desvio do dinheiro público proveniente de procedimentos licitatórios fraudados".

Empresas de fachada

Os investigadores apontam que o esquema envolve a constituição de empresas de fachada, pertencentes formalmente a 'laranjas' e faticamente ao líder do grupo, "para competir entre si, com o fim de sempre se sagrar vencedora das licitações a empresa principal do grupo, a qual possui vultosos contratos com a Codevasf".

"O líder desse grupo criminoso, além de colocar as suas empresas e bens em nome de terceiros, ainda possui contas bancárias vinculadas a CPFs falsos, utilizando-se desse instrumento para perpetrar fraudes e dificultar a atuação dos órgãos de controle", disse a corporação em nota.