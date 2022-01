Ônibus tomba na avenida Vilarinho, em Belo Horizonte, e deixa pessoas feridas

Um ônibus tombou, na manhã desta quinta-feira (20), em uma via de Belo Horizonte, Minas Gerais. O veículo transportava 93 pessoas, várias ficaram feridas no incidente. As informações são do portal G1.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a maioria das vítimas teve apenas escoriações. O número de feridos não foi divulgado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) detalhou que, até o momento, seis deles foram encaminhados para unidades hospitalares.

O coletivo, que fazia a linha Terminal Justinópolis / Belo Horizonte, tombou na avenida Vilarinho, na altura da Estação Candelária, na Região de Venda Nova, após um dos eixos se desprender durante o trajeto, segundo os agentes militares.

O passageiro Paulo Leite relatou, à publicação, que o ônibus já estava com problema quando saiu da estação, no município de Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

"Devido ao peso do ônibus, que estava cheio, a mola do eixo traseiro não suportou o peso em uma das curvas, veio a quebrar o eixo e ocasionou o tombamento do ônibus", relatou. Ele teve apenas escoriações.

Após o tombamento, a avenida Vilarinho foi fechada no sentido Centro da capital mineira.