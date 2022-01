Helicóptero cai no mar em praia de Florianópolis

Um helicóptero caiu no mar na praia de Canasvieiras, em Florianópolis, no fim da tarde desta quarta-feira (19), com pelo menos três pessoas a bordo. As informações são do G1.

Os ocupantes da aeronave são turistas, que tiveram apenas ferimentos leves, segundo informações da Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência. As vítimas foram levadas para unidades de pronto atendimento próximas.

A queda aconteceu próximo à faixa de areia, mas felizmente nenhum banhista foi atingido. A cena chamou atenção de banhistas e demais frequentadores da praia.

A aeronave fazia táxi aéreo e, segundo o 1º tenente do Corpo de Bombeiros Militar, Roberto Rosa Machado, as primeiras informações são de que "o piloto conseguiu pousar o helicóptero em relativa segurança".

