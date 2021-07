Um ônibus com 23 pessoas tombou na manhã desta quinta-feira (8) na BR-376, no litoral do Paraná. No veículo, estavam os integrantes do time Umuarama Futsal, do norte do estado, e as informações dão conta de que duas pessoas morreram, uma está gravemente ferida e outras 20 tiveram escoriações leves.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os mortos no acidente são o motorista do veículo e um passageiro que viajava nos fundos do ônibus. Veja o vídeo do acidente:

A Secretaria Municipal de Esportes de Umuarama informou que o ônibus pertencia ao próprio time. O técnico, Nei Victor, que também estava no ônibus, relatou que a viagem era para Jaraguá do Sul, para partida da Taça Brasil de Futsal.

Outros veículos

Ainda de acordo com informações da PRF, o acidente foi registrado na altura do km 667, com sentido para Santa Catarina. Em janeiro, outro acidente aconteceu próximo do trecho, no qual 19 pessoas morreram e 31 ficaram feridas.

Legenda: A PRF divulgou imagens do acidente Foto: reprodução/PRF

A pista foi bloqueada para atender a ocorrência nesta manhã. Enquanto isso, a concessionária do trecho informa que os ocupantes de um carro e outra carreta, envolvidos na batida, passam bem.

