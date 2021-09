Mulher transexual cearense é morta com tiro no rosto em Goiás

Uma mulher transexual cearense, identificada como Alessandra Drummond, de 29 anos, foi morta com um tiro no rosto em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, na sexta-feira (17). As informações são do G1 e da TV Verdes Mares.

De acordo com a Polícia Civil, ela trabalhava como garota de programa, e a suspeita é de que a jovem tenha sido alvejada quando se desentendeu com um homem, que seria cliente dela. Segundo o delegado Adelson Candeo, uma testemunha contou que a cearense teria ficado com alguns objetos pessoais do cliente, mas isso ainda não foi apresentado aos investigadores. É apenas uma suspeita. Também conforme o delegado, a vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) logo após ser baleada no rosto. Ela chegou com vida, mas morreu no local. O caso segue sendo investigado e novas testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias. Até a publicação desta matéria, o criminoso não tinha sido identificado. A Polícia Civil segue apurando o caso. Velório e enterro O corpo da vítima deve chegar neste domingo (19) em Santa Quitéria, no interior do Ceará, onde serão realizados o velório e o enterro, este na comunidade de Lisieux, distrito da mesma cidade.

Ela e o irmão saíram do Estado há 12 anos tendo o Rio de Janeiro como destino, na tentativa de conseguir um trabalho e melhorar a vida.

No entanto, ao longo do tempo, ele não se adaptou à nova realidade, e a Alessandra Drummond ficou no Rio de Janeiro. Ela também foi para São Paulo e, depois, para Goiás, onde atuava como garota de programa.