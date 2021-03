Mulher recupera celular roubado após encontrar aparelho em site de vendas, em São Paulo

Uma mulher recuperou o celular roubado após encontrar o aparelho em um site de vendas, em São Paulo. Policiais apareceram no encontro marcado para a venda e apreenderam o suspeito, de 15 anos. As informações são do portal G1.

A gerente de supermercado Thais Lopes Lira, de 37 anos, foi assaltada em um terminal rodoviário de São Paulo. Ela estava atendendo uma ligação, quando levaram o aparelho. Ela conta que chegou a correr atrás do assaltante, mas não conseguiu.

Ela estava indo para Santa Catarina e precisou seguir viagem sem o celular. Horas após o assalto, Thais e o esposo começaram a procurar pelo aparelho em sites de vendes e redes sociais.

Após identificar o aparelho, ela pediu ajuda a um amigo policial e marcou encontro com o suposto vendedor.

Thais passou a localização do encontro e as características do suspeito ao amigo. No horário marcado, o agente e outro policial foram até o local e abordaram o adolescente.

O amigo fez uma videochamada com Thais, que confirmou ser seu celular. O aparelho pode ser recuperado pela gerente quando ela voltar à São Paulo. O suspeito foi encaminhado a uma delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado um boletim de ocorrência de ato infracional contra ele.

O adolescente foi liberado sob a responsabilidade de familiares. Thais relata que ficou, ao mesmo tempo, brava e triste com a situação, por se tratar de um adolescente.

Essa foi a segunda vez que a família de Thais conseguiu recuperar um celular roubado, segundo a gerente. Na outra situação, seu filho foi assaltado e, com o marido, ela conseguiu pegar o aparelho de volta.