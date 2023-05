Mulher morre após fazer lipo em MG; biomédica foi presa após procedimento

Uma mulher, identificada como Iris Doroteia Martins, de 46 anos, morreu, em Minas Gerais, após realizar uma lipoescultura. A vítima morreu na última segunda-feira (8). As responsáveis pelo procedimento foram presas e estão à disposição da justiça.

As informações são do Uol. Cerca de 12 perfurações foram encontradas no corpo de Iris — 10 no abdômen e duas nos glúteos, conforme o IML. Contudo, nenhum órgão foi perfurado. Durante o procedimento, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória.

As suspeitas são a biomédica e dona do estabelecimento, identificada Lorena Marcondes, e Ariele Cristina de Almeida Cardoso, técnica de enfermagem. Elas foram encaminhadas a uma unidade prisional após serem ouvidas pela polícia.

A biomédica possui mais de 100 mil seguidores no Instagram. Ela costuma divulgar imagens e divulgar o trabalho da "lipo laser sem cortes".

Legenda: Biomédica realizou procedimento em que paciente morreu, em Minas Gerais Foto: Reprodução/Instagram

O Conselho Regional Biomedicina (CRBM) acompanha o caso e solicitou processo ético-disciplinar para apurar a conduta de Lorena Marcondes. A biomédica poderá ser cassada. Os processos correm em sigilo.

Investigações

A Polícia informou que a clínica tinha autorização para funcionar como clínica de estética. Porém, não havia estrutura adequada para atendimento emergencial para procedimentos cirúrgicos.

"Não localizamos o aparelho utilizado no procedimento. Questionada, a biomédica informou que apenas tinha iniciado os procedimentos e que o laser que seria utilizado na paciente não teria chegado ainda, já que era alugado por hora", conforme relatou a perita criminal Paulo Lamounier.

O CRBM informou que tanto a clínica, quanto a biomédica estavam em situação regulares perante o conselho.