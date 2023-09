Mulher é presa por furtar peças de picanha no DF; valor passa de R$ 5 mil

Uma mulher de 57 anos foi presa em flagrante após roubar peças de picanha de um supermercado de Samambaia, no Distrito Federal, nesta terça-feira (12).

A suspeita disse à polícia que cometeu o crime em um “momento de tristeza”, segundo reportado pelo jornal Metrópoles. Ela foi autuada por furto.

Conforme vídeos de câmeras de segurança do estabelecimento, a mulher se aproximou do açougue do supermercado e encheu uma bolsa presa com peças da carne.

Funcionários do supermercado teriam dito que a suspeita vem furtando carne e barras de chocolate do local desde julho. O valor furtado seria de R$ 5.512.