Motorista de aplicativo é encontrado morto no MT; bilhete encontrado em carro cita pedofilia

Um motorista de aplicativo foi encontrado morto no município de Sorriso, no Mato Grosso. A vítima foi encontrada dentro de um veículo, em uma valeta, no bairro Morada de Bosque, ao lado de um bilhete em que o autor do homicídio alegou que ele teria abusado sexualmente da filha dele.

A Polícia Civil do MT foi contatada pelo g1 para saber se a vítima era investigada por algum crime, mas nenhuma informação foi repassada até a publicação desta matéria. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para iniciar as investigações.

Outros motoristas que passavam pela estrada encontraram o veículo com o corpo e acionaram a Polícia Militar. Segundo o sargento Almeida, da PM, o homem tinha várias perfurações que teriam sido causadas por arma de fogo.

Bilhete

A carta ao lado do corpo teria informado a motivação do crime. "Encontramos uma carta escrita à mão, colocado no banco do motorista informando que se trata de vingança pelo crime de pedofilia. É uma situação que ainda será investigada pela polícia", disse o sargento.

O bilhete foi escrito a mão, mas não deixou detalhes. "Motivo da morte: ele é pedófilo, abusou da minha filha sexualmente e gente assim merece morrer, como aconteceu com ele. Agora vai abusar de menina de menor no inferno", finaliza o papel.