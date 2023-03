Menina desaparecida em Sepetiba é encontrada no Maranhão pela Polícia Civil

Alessandra Rangel Coelho Santana, adolescente de 12 anos que desapareceu há oito dias em Sepetiba, no Rio de Janeiro, foi encontrada em São Luís, no Maranhão, nesta terça-feira (14).

A menina foi localizada por policiais civis da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), com apoio de agentes da Polícia Civil do Maranhão, após ter sido vista pela última vez na escola. As informações são do portal g1.

Um homem de 25 anos, que é suspeito de manter a adolescente em cárcere privado, foi preso ainda nesta terça. Conforme apuração da polícia, a vítima estava vivendo isolada em um kitnet com o suspeito.

Entenda o caso

De acordo com a publicação, a adolescente saiu de sua casa no começo da semana passada em Sepetiba, Zona Oeste do Rio, e foi para o Maranhão após conhecer um homem, de 25 anos, por meio de um aplicativo de compartilhamento de vídeos. Ele teria vindo ao Rio de Janeiro buscá-la.

As polícias dos dois estados estão apurando os crimes cometidos pelo homem. Policiais informaram que a vítima está bem, mas não deu detalhes do caso.