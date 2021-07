Médico morre na véspera do casamento após descarga elétrica durante sessão de fotos

Um médico de 31 anos morreu eletrocutado na véspera do casamento, nesta quinta-feira (29), quando fazia uma sessão de fotos com a noiva na zona rural de Cariri do Tocantins, sul do estado. As informações são do G1.

Denis Ricardo Faria Gurgel estava sendo fotografado em uma represa no momento do acidente. Em um ponto da sessão, conforme a noiva - a também médica Kamilla Godoi, eles estavam com varas de pesca e, ao arremessar, um dos anzóis ficou preso em um fio de energia.

A vítima então se prontificou a retirar o anzol e colocou as mãos no fio, momento em que sofreu a descarga elétrica.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas já encontrou o médico sem vida. Segundo os agentes, o fio que provocou o choque estava sem camada de proteção em alguns pontos.

Casamento

Denis estava com a cerimônia do casamento marcada para esta sexta-feira (30), em Gurupi. Ele era servidor da Secretaria de Saúde do município, onde trabalhava prestando serviços no Centro de Triagem de Covid.

"Prestativo e sempre educado, Denis era muito querido pelos colegas de profissão e também pelos pacientes. Sua morte prematura deixa todos consternados e de luto, por esta grande perda", disse a prefeitura de Gurupi, em nota.

