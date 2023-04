Médico é morto a facadas dentro de casa, em Belo Horizonte

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga as circunstâncias do assassinato de um médico de 31 anos, encontrado morto no último sábado (22). Vinícius Soares Garcia foi morto a facadas no apartamento onde morava, no centro de Belo Horizonte. As informações são do g1.

O suspeito do crime, um homem de 30 anos, foi preso em flagrante.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito disse aos policiais que tinha passado a noite de quinta-feira (20) e a sexta-feira (21) na companhia do médico e mais duas pessoas. Segundo ele, Vinicius não o deixava sair do apartamento e estaria ameaçando-o com uma faca. Ele disse que entrou em luta corporal com o médico, tomou a faca e desferiu golpes contra ele. Ao perceber que a vítima tinha caído, tentou se matar. Segundo a perícia, o médico sofreu 29 perfurações.

O boletim de ocorrência revela que, após o crime, o suspeito foi ao consultório de um psiquiatra, relatando um quadro de surto psicótico com ideação delirante.

Suspeito relatou ter sido abusado

Segundo O Estado de Minas, a PM identificou o suspeito conversando com vizinhos da vítima e o localizou internado no Hospital Espírita André Luiz. O médico que o atendeu disse que o suspeito chegou ao hospital com cortes e hematomas, relatando ter sido abusado sexualmente.

Em nota, a Polícia Civil disse que o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. No domingo (23), após receber alta, ele foi encaminhado para o Centro de Remanejamento (Ceresp) Gameleira, conforme a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O nome dele não foi informado.

O suspeito informou que estava com a vítima e mais duas pessoas no imóvel, segundo o boletim de ocorrência. Ele contou que ele e o médico se conheciam havia cerca de 15 dias. O boletim de ocorrência não informa quem eram as outras duas pessoas que estiveram no apartamento.