Marca de luxo Daslu é vendida por R$ 10 milhões em leilão em São Paulo

Os direitos de uso da Daslu foram vendidos nesta terça-feira (7) por R$ 10 milhões em um leilão na cidade de São Paulo. O comprador poderá usar comercialmente o nome da marca de luxo para vender roupas, sapatos, joias e itens para casa, entre outros produtos. As informações são do G1.

Realizado pela casa Sodré Santoro, o leilão teve lance inicial de R$ 1,4 milhão. O comprador que ofereceu o lance vencedor, cujo nome não foi revelado, deve desembolsar ainda R$ 500 mil para cobrir as taxas cobradas pela empresa leiloeira, de 5%.

O direito de uso adquirido inclui também marcas relacionadas, como Daslulu, de roupas de animais de estimação, Villa Daslu, de decoração de festas e organização de eventos, e D Teen by Daslu, de cosméticos e roupas para adolescentes.

Falência

A venda do nome Daslu faz parte de uma ferramenta usada por advogados indicados pela Justiça de São Paulo para administrar a falência da empresa. Os valores arrecadados serão usados para pagar parte das dívidas do processo de falência da butique de luxo, conforme decisão judicial da 1ª Vara e Ofício de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo.

Conhecida pela venda de produtos importados de marcas como Chanel e Prada, a Daslu se tornou um dos principais símbolos do mercado de luxo na capital paulista. Em 2005, no entanto, a empresa foi investigada pela Polícia Federal por sonegação de impostos na importação de produtos de luxo. Apesar disso, o empresário Antônio Carlos Piva de Albuquerque, condenado por crimes tributários à frente da Daslu, foi preso somente na última segunda-feira (30).

