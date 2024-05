Mãe de jovem atacada com soda cáustica atualiza estado de saúde da filha no Encontro

Regiane, mãe de Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, a jovem que foi queimada com soda cáustica em um ataque no Paraná, conversou com Patrícia Poeta, no Encontro desta segunda-feira (27), e falou sobre o estado de saúde da filha.

"A queimadura dela só foi dentro da boca, fora não. Não tem nada no rosto dela. Nosso medo era ela ter engolido, então não afetou nenhum órgão, só dentro da boca mesmo. O rosto dela não. Parte do peito dela, mas bem pouco", avisou Regiane.

"Ela está bem, está conversando, já está ciente de tudo que aconteceu. Graças a Deus", complementou a mãe, dizendo em seguida que Isabelly deveria ter alta na ainda nesta manhã.

A mãe também falou sobre ter sido a primeira pessoa por quem Isabelly chamou após o ataque: "Foi um susto. Fique sem saber o que fazer. Na hora que eu recebi a notícia, foi por ela mesmo. Ela me ligou. Disse que alguém tinha jogado alguma coisa nela pra queimar. Tava no trabalho, mas saí correndo. Quando eu cheguei ao hospital, ela já estava entubada, em coma".

Ciúmes e pela "cara de deboche" motivaram crime

A autora do crime tem 22 anos, e confessou o ato motivado por ciúmes e pela "cara de deboche" com a qual Isabelly olhava para ela. Ela, que comprou a soda cáustica 15 dias antes do ataque, não demonstrou arrependimento ao depor para a polícia.

"Que eu saiba, nunca teve ameaça. Sei que tinha uma rivalidade, mas nunca imaginaria que uma pessoa seria capaz de fazer um absurdo desse", disse Regiane.

A autora do ataque é ex-esposa do ex-namorado de Isabelly. Após terminar com a vítima, ele chegou a voltar com a suspeita. Atualmente, o ex das duas está preso.

Isabelly foi atacada enquanto voltava da academia para casa. A vítima foi extubada e segue internada no Hospital Universitário (HU) de Londrina. "São momentos de muito desespero. Mas enquanto ela não for embora eu não vou", contou a mãe da jovem.

A mãe define como de indignação o sentimento da filha, e destaca que ela e a família, após a alta de Isabelly, esperam que a justiça seja feita.