Mãe de Henry Borel diz que se arrepende de ter ido morar com Dr. Jairinho e que provará inocência

Na entrevista à reportagem da publicação, a mãe de Henry revela estar arrependida por ter divido o apartamento 203, do bloco I, do condomínio Majestic, no Cidade Jardim, na Zona Oeste do Rio com Dr. Jairinho. A criança foi agredida no quarto de casal do imóvel na madrugada do dia 8 de março.