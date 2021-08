Lotofácil da Independência inicia apostas exclusivas para o prêmio de R$ 150 milhões

A Lotofácil da Independência inicia neste sábado (28) apostas exclusivas para o prêmio de R$ 150 milhões, sendo este o maior montante da história da modalidade. A Caixa Econômica Federal agendou o sorteio para o dia 11 de setembro, a partir das 20h.

Os apostadores podem adquirir volantes específicos do concurso especial ou não volante regular da Lotofácil em qualquer lotérica. Também é possível apostar pelo app Loterias Caixa.

No portal Loterias Caixa, há ainda a possibilidade de comprar um combo especial do sorteio, que permite 12 apostas para o concurso nº 2.320, além de um outro combo com apostas de outras modalidades e do concurso especial.

O prêmio da Lotofácil poderá render ainda mais se apenas um ganhador levar os R$ 150 milhões e aplicá-los na Poupança da Caixa. Segundo o banco, o rendimento no primeiro mês será de R$ 450 mil.

Por outro lado, o prêmio não acumula. Se não houver apostas premiadas com 15 números, o valor será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante.

Valores

A aposta simples custa R$ 2,50 e o apostador deve escolher entre 15 a 20 números os 25 disponíveis.

Já os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e a cota não poder menor que R$ 3. A Caixa autoriza, no máximo, 10 apostas por bolão em caso de 15, 16, 17 ou 18 números, e no máximo 6 para os jogos com 19 números.