Jovem escalpelada após cabelo ficar preso em kart passa por nova cirurgia: 'Ela não está bem'

A adolescente Heloísa Heliodoro, de 17 anos, escalpelada após o cabelo ficar preso no motor de um kart, no Distrito Federal, passou por uma nova cirurgia nessa quinta-feira (28), conforme informações do Metrópoles. Dependendo da recuperação, ela pode ser liberada para passar o Ano-Novo com a família.

"A Heloísa passou por um procedimento cirúrgico novamente, com a troca de curativo a vácuo. Ela não está bem. A ficha está caindo e ela tá realmente entendendo tudo que aconteceu e como será daqui para frente", revelou Beth Heliodoro, a mãe da jovem.

Beth disse que Heloísa ainda sente muitas dores. "No Natal, a Heloísa foi liberada para passar a ceia conosco, no entanto, devido às dores que sente, não foi tão bom. Mas ela recebeu o calor dos irmãos e da avó que veio de Recife para estar junto neste momento".

RELEMBRE O CASO

O acidente de Heloísa aconteceu no último dia 10 de dezembro, em uma pista de corridas de kart na região do Paranoá (DF). A adolescente acompanhava o namorado na celebração do aniversário dele, em que o rapaz realizaria o sonho de dirigir um kart.

Eles receberam uma roupa e capacete, além de orientações básicas sobre como dirigir o automóvel. Entretanto, as informações de segurança não teriam sido repassadas, muito menos as precauções com o cabelo da jovem, que era longo.

Heloísa contou que sentiu uma dor muito forte durante a corrida e que tentou parar o carro. Segundo a mãe, o estabelecimento não possuía equipe de socorro. “Ela foi socorrida por pessoas que estavam participando da corrida. O socorro mesmo demorou muito. Ela ficou cerca de 30 minutos sangrando”, contou.

Os responsáveis pelo Brasília Kart, local onde ocorreu o acidente, afirmam que Heloísa usava os equipamentos de segurança e a empresa está dando "todo apoio à família".

O QUE É ESCALPELAMENTO?

O escalpelamento ocorre quando o couro cabeludo ou parte dele é rasgado ou dissecado brutalmente por um instrumento cortante de forma acidental. Assim como no caso de Heloísa, ele costuma ocorrer próximo de motores, como o do kart, ou em embarcações de pequeno porte.