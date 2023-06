Jornalista Leilane Macedo e amigas que morreram em acidente são enterradas com homenagens

O enterro da jornalista Leilane Macedo de Oliveira e das amigas Hosana Santos Andrade e Luana Carvalho, neste domingo (11), foi marcado por homenagens de amigos e familiares. O trio faleceu na noite dessa sexta-feira (9), quando sofreu um acidente de carro na BR-153, em Goiás.

A jornalista e as duas amigas tinham saído da cidade de Gurupi, no sul do Tocantins, para participar de um encontro de motoclube feminino em Abadia de Goiás, no estado vizinho. Durante o trajeto, o carro em que elas estavam colidiu com um caminhão. Hosana e Luana faleceram no local. Já Leilane chegou a ser socorrida para um hospital da região, mas não resistiu. As informações são do G1.

Leilane Macedo foi apresentadora da TV Anhanguera do Tocantins. Neste domingo, o cortejo que que saiu pelas ruas de Gurupi, cidade em que as três amigas morravam, foi acompanhado de ciclistas e motociclistas — que percorreram as ruas da cidade com balões brancos para pedir mais segurança no trânsito e homenagear as três vítimas do acidente.

Leilane, Hosana e Luana foram enterradas no mesmo cemitério, na manhã deste domingo (11).