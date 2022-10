Jiboia é encontrada no estacionamento de maternidade em Brasília

Uma jiboia foi encontrada debaixo de um carro estacionado no Hospital Materno-Infantil de Brasília (HMIB), na Asa Sul, na manhã desta terça-feira (18). O animal foi resgatado pelo Batalhão da Polícia Ambiental (BPMA) local.

Segundo o Metrópoles, com informações do BPMA, o bicho foi achado por um servidor da unidade de saúde, que estava lanchando na área externa do hospital, próximo ao estacionamento.

Com ajuda de outras pessoas, o homem colocou a cobra dentro de uma lixeira vazia e acionou os policiais.

Soltura

Após o resgate, a cobra foi levada para o Zoológico de Brasília e solta nas proximidades. A serpente estava bem.