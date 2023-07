Homem que levou criança de 12 anos em mala tentou sequestrar outra menina, afirma delegado

A Polícia Civil aponta que Daniel Moraes Bittar, 42 anos, preso em flagrante por sequestro e estupro, tinha outra vítima como alvo de sequestro antes de raptar menina de 12 anos. Segundo o delegado-chefe da 2ª DP, João Guilherme Medeiros, ele foi visto circulando um imóvel de outra adolescente no início da semana em Luziânia, Goiás.

A jovem teria 14 anos, mas não se sabe o porquê da desistência de Daniel. Conforme o Uol, a adolescente não sabia das intenções do suspeito.

"Houve uma mudança de vontade. A investigação deixa muito nítido que o carro deles circunda a residência dessa [primeira] vítima desde segunda-feira. As pessoas viram o carro dele várias vezes", disse o delegado.

João Guilherme Medeiros Delegado "Ele coloca a mala de viagem na segunda. Há uma sinalização de que algo seria feito com essa outra vítima. Agora, o motivo dessa desistência momentânea, temos que clarear melhor".

Entenda o caso

A dupla Daniel Moraes Bittar, 42 anos, e Gesiely de Sousa Vieira, 22, foram presos em flagrante por sequestro e estupro de uma menina de 12 anos, no Jardim Ingá, em Luziânia, Goiás, na quarta-feira (28). Nesta sexta-feira (30), tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela Justiça do Distrito Federal.

O suspeito raptou a vítima no Jardim Ingá, no entorno do Distrito Federal, e a levou para o apartamento dele. Ela estava a caminho da escola. Vídeos de câmeras de segurança do prédio onde mora Daniel flagraram quando ele chegou, durante a tarde, arrastando uma mala coberta por um pano.

A menina foi resgatada por policiais em uma cama no apartamento, algemada pelos pés e com diversas escoriações pelo corpo. A vítima contou que o homem usou uma faca para rendê-la e uma mulher colocou um pano com clorofórmio para dopá-la. Ela foi colocada dentro de uma mala e, quando acordou, já estava na casa do suspeito.