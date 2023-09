Homem morre em clube de tiro após ser atingido por bala ricocheteada

Um homem morreu atingido por um disparo no Clube de Tiro Sniper, em Planaltina, no Distrito Federal, na tarde da última quarta-feira (14), segundo informações do site Metrópoles. Frequentador do local, Diego dos Santos Ribeiro, de 36 anos, teria sido atingido após ricochete do projétil saído da própria arma.

O ricochete ocorre quando o projétil é desviado da própria trajetória por objetos com os quais entra em contato. Os bombeiros foram acionados, e Diego chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu ao ferimento.

A Polícia Civil não detalhou se o caso foi registrado como morte acidental e os fatos continuam sendo investigados.

Conforme publicação do jornal Metrópoles, o delegado-chefe da 31ª Delegacia de Polícia, Fabrício Borges, responsável pelas investigações, afirmou que Diego possuía registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).