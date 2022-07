Homem leva soco e morre no Rio de Janeiro durante passeio com a namorada; saiba motivo da agressão

Um homem morreu após ser golpeado com um soco no rosto, durante discussão na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Cristiano Brazil passeava com a namorada e um casal de amigos quando foi surpreendido pelo agressor.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que outro homem se aproxima do casal para tirar satisfações. Segundo testemunhas, o agressor foi tirar satisfação com a vítima devido a um desentendimento anterior.

A namorada de Cristiano tenta intervir, mas o homem é atingido com um soco no rosto. Cristiano cai desacordado e os amigos tentam prestar socorro. Ele chegou a ser socorrido a uma unidade hospitalar de Campo Grande, mas não resistiu.

A DISCUSSÃO

Ciúmes seria o motivo da discussão entre os homens. Em entrevista a TV Globo, a namorada da vítima diz que Cristiano acreditou que outro homem olhava para ela e quis tirar satisfação.

Depois disso, a namorada teria pedido para ir embora do local, já temendo que a discussão chegasse à agressão física. No caminho, foram surpreendidos pelo agressor que quis tirar satisfação e desferiu o soco.

O agressor fugiu do local e segue sem ser identificado. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o caso foi registrado na Delegacia de Campo Grande e aberta investigação para apurar o ocorrido.

A investigação segue em andamento, com oitivas de testemunhas e diligências para tentar capturar o suspeito. A vítima tinha uma filha de 9 anos.