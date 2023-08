Homem conhecido como 'mendigo gato' está desaparecido no Rio de Janeiro, diz ex-esposa

Conhecido como "Mendigo Gato", Rafael Nunes, de 41 anos, desapareceu novamente, conforme a ex esposa Clarissa Couto. Ele está sem contactar a família há quase seis meses, sendo visto pela última vez, em março de 2023, nas ruas do centro do Rio de Janeiro. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá investiga o caso.

As informações são do g1. Nesta sexta-feira (18), um popular afirmou ter o visto na Rua do Catete. Há 11 anos, Rafael ficou conhecido após uma foto tirada da Praça Tiradentes, na Região Central de Curitiba, no Paraná, viralizar nas redes sociais. A imagem foi registrada pela fotógrafa Indy Zanardo.

O ex-modelo é procurado pela ex-esposa desde fevereiro. Rafael estava morando sozinho em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em uma quitinete. Mãe dos dois filhos do "mendigo gato", Clarissa relatou que não tem notícias do ex-marido desde fevereiro.

Luta contra o vício

Rafael luta contra o vício em drogas desde 2017, contudo, teve frequentes recaídas. "Percebi que ele não estava bem, no carnaval ele foi na minha casa para ver as crianças. No dia 28 foi lá de novo, levou laranja, chocolate e não voltou mais", relata.

Em março, uma conhecida de Clarissa encontrou com Rafael na Zona Portuária do Rio de Janeiro. "Mesmo quando estava sem telefone ele sempre ligava, quase todos os dias", conta.

Clarissa espera encontrar o ex-marido para fornecer o tratamento que ele precisa. “Eu preciso achar ele para dar tratamento a ele. Ele precisa viver com dignidade. Hoje ele tem traços de esquizofrenia, ele precisa do tratamento, que estava sendo feito enquanto estávamos juntos”, disse.

Em abril, outra pessoa relatou a ela ter visto Rafael com roupas sujas, nas calçadas do centro da cidade.