Homem cai de balão durante rajada de vento e fica pendurado em Goiás: 'estou bem'

Um jovem caiu de um balão em Pirenópolis, no Interior de Goiás, enquanto trabalhava no sábado (5). Após a queda de cerca de 4 metros, o assistente de piloto de 18 anos foi levado ao hospital e já recebeu alta. As informações são do g1.

"Ele segurou na borda do cesto do balão e acabou subindo no voo cativo, que é o voo preso por cordas", explicou o piloto Marcos Vinicius.

Ele ainda relatou que o assistente estava se apoiando na borda da estrutura até o balão começar a descer. Em seguida, ele saltou de uma altura de 4 metros.

"Ele bateu com o pé um pouco errado no chão. Ele já foi liberado de imediato e já está em casa. Esse tipo de incidente acontece no nosso segmento. O que a gente pode fazer é instruir para que não aconteça", disse.

Acidente

A empresa Fly Now Balonismo se pronunciou sobre o episódio. Em nota, afirmou que uma forte rajada de vento pode ter causado o incidente, já que fez com que o balão subisse de súbito.

Assim, o jovem subiu junto, segurando na borda.

"A 3 m do chão, em média, ele acabou se soltando, mas felizmente nada de grave houve com o mesmo. Por procedimento, o Samu foi acionado e o colaborador foi liberado do hospital sem escoriações ou machucados", completou.

Ao portal Mais Goiás, o jovem comentou o acidente.

“Fui socorrido pela equipe do Samu e fui levado para o hospital. Agradeço também à equipe do balonismo, que prestou sinceras assistências para mim e minha família. Obrigado a todos. Estou bem", garantiu.