Homem cai de 20 metros ao tentar tirar foto em mirante de Florianópolis

Um homem de 38 anos foi resgatado após cair do mirante do Morro da Cruz, em Florianópolis, em Santa Catarina. A queda ocorreu enquanto ele tirava fotos, nesta segunda-feira (10). O homem caiu de uma altura de cerca de 20 metros e rolou por mais 50 metros abaixo.

Conforme o g1, a vítima foi socorrida em uma maca, sendo erguida com cordas. O homem teve uma lesão no quadril e apresentava sinais de hipotermia. Ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina iniciou o socorro às 15h30. A estudante Daniela Satake foi responsável por acionar a corporação. Ela estava no local com um amigo quando ouviu os gritos do homem.

"A gente chegou ali perto da barra conversando. Acho que ele escutou a nossa voz e começou a pedir socorro. Inicialmente, a gente até achou que era alguma brincadeira e a gente respondeu. Ele pediu ajuda, a gente viu que era sério. Então a gente ligou para os bombeiros. Ele disse que caiu desde cedo, não sabia o horário, mas estava com muita dor", contou Daniela.

O Morro onde o homem caiu é um dos mais altos da capital catarinense. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve no local.