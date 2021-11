Helicóptero da FAB resgata corpo no mar próximo do acidente de avião em Ubatuba

Um corpo foi encontrado no mar próximo do local do acidente aéreo com um avião bimotor em Ubatuba (SP), na tarde desta quinta-feira (25). A Força Aérea Brasileira (FAB), que integra a equipe de buscas, declarou em nota ao G1 que a suspeita é que seja de uma das vítimas que estavam na aeronave.

"Localizaram o corpo de uma vítima não identificada na área de busca, provavelmente do acidente envolvendo a aeronave de prefixo PP-WRS, que se encontrava desaparecida no litoral do estado do Rio de Janeiro", diz a nota.

Corpo, ainda sem identificação, foi resgatado por um helicóptero da FAB e transportado até a Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro.

Avião sem contato na quarta

O voo saiu às 20h30 do Aeroporto dos Amarais, em Campinas, e pousaria no Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A torre do Rio de Janeiro perdeu o contato com a aeronave às 21h40.

Operação de resgate:

O avião bimotor desapareceu por volta das 21h de quarta-feira (24). A mãe do copiloto, identificado como José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, confirmou que o filho estava na aeronave com outras duas pessoas: o piloto e um tripulante.

A mãe do piloto, identificado como Gustavo Carneiro, natural de Corumbá (MS), também confirmou a presença do filho na aeronave.