Guarda municipal que atacava mulheres mascarado é preso no Rio de Janeiro

Um guarda municipal foi preso na manhã desta segunda-feira (17) em São João de Meriti, na Baixada Fluminense (RJ), acusado de estupro. As informações são do g1.

Segundo a Polícia Civil, Aselmo José da Silva, de 55 anos, foi detido após decisão judicial por abusar uma mulher no dia 14 de março. Ele ainda é investigado por um outro estupro, com as mesmas características, contra outra vítima no dia 18 de fevereiro.

As vítimas o reconheceram em imagens de câmeras de segurança. Elas disseram que Aselmo usava uma balaclava, uma espécie de gorro longo, para esconder o rosto durante os crimes. Em um deles, luvas também foram usadas para não deixar vestígios.

Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) também cumpriram mandados de busca e apreensão em sua casa e em seu local de trabalho, o posto da Guarda Municipal no Parque Madureira. Ele foi detido em casa.

Os crimes

A investigação aponta que a vítima mais recente voltava do trabalho, por volta da 1h, quando foi abordada no portão de casa, na mesma rua onde o acusado mora desde a infância. O guarda a levou a um imóvel abandonado na mesma via, onde cometeu o estupro.

Depois da ação, que durou cerca de 50 minutos, Aselmo mandou a mulher contar até 100, sob ameaça de morte, antes de sair do imóvel.

No crime de fevereiro, ainda em investigação pela Deam, Aselmo afirmou a polícia que rendeu um casal em um carro parado na rua onde mora e ordenou que o motorista pulasse para o banco de trás. Ele teria dito que precisava de um “bonde” para sair do local.