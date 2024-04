Grupo 'Os Mirins' nega morte do músico Albino Manique e pede orações

O conjunto musical ‘Os Mirins’, do Rio Grande Sul, informou que o gaiteiro e fundador do grupo, Albino Manique, de 80 anos, segue internado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A banda se manifestou após a repercussão de informações que apontavam que o músico, considerado mestre da cultura popular gaúcha, tinha falecido.

“Aos fãs e amigos queremos esclarecer que nosso mestre Albino Manique ainda está com vida”, dizia um texto publicado em story no Instagram do grupo, na noite desta quarta-feira (24).

“Ainda temos pessoas com ele no hospital, essa informação é falsa e gostaríamos de pedir orações e solidariedade com a família, notícia legítima estaremos informando por aqui!”, acrescentou.

Veja também País Morre Kiki Ferrari, chef de cozinha renomado em BH, aos 41 anos País Família de cachorro morto em avião da Gol não recebeu auxílio de companhia aérea, relata advogado

Conforme a página do grupo nas redes sociais, ‘Os Mirins’ é um conjunto musical gaúcho criado em 1957 por Albino Manique e Francisco Castilhos, em São Francisco de Paula, região serrana do Rio Grande do Sul.

O grupo trabalha com a música gaúcha, preservando o tradicionalismo e a cultura do Estado. Ao longo da carreira, o conjunto gravou 41 discos, conquistando três discos de ouro, com "Bom de Dança", “Baile de Candeeiro" e "Vanerinha do Amor".