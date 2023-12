Governo fecha acordo e anuncia reajuste do salário da PF e da PRF

O Governo Federal fechou um acordo, na última quinta-feira (28), que define o reajuste salarial nas carreiras da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A medida, autorizada pelo Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), aplica um aumento escalonado — tomando como base o mês de agosto — na remuneração dos salários de algumas carreiras até 2026.

O crescimento pode superar 20%, tendo índices diferentes para os profissionais da base e do topo da carreira.

O reajuste irá contemplar cinco carreiras:

Delegados da PF

Peritos da PF

Agentes da PF

Escrivães da PF

Papiloscopistas da PF

Policiais rodoviários federais

O acordo não atende a servidores administrativos.

Reajustes

Pelo acordo, delegados e peritos de terceira classe da PF receberão R$ 26 mil no próximo ano. Progressivamente, o reajuste deve chegar a quase 8% em 2026, com o salário de R$ 27,8 mil. Os delegados e peritos de classe especial partem de um salário de R$ 37,7 mil chegando a R$ 41,3 mil, um aumento acumulado de 27,6%.

Ainda na PF, escrivães, agentes e papiloscopistas de terceira classe chegam a 2024 com um salário de R$ 13,9 mil, atingindo R$ 14,7 mil em dois anos. Já os servidores da classe especial sairão de R$ 20,9 mil para R$ 25,2 mil.

No caso da PRF, o salário inicial no próximo ano será de R$ 11,1 mil para início de carreira, tendo um reajuste progressivo de 13,5%, atingindo R$ 12,2 mil. Já para aqueles no topo da carreira, que chegam a 2024 com R$ 18,5 mil de salário, devem ter um reajuste de 27,4%, atingindo R$ 23 mil.