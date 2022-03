Golpistas enviam mensagens oferecendo emprego no Sebrae; entenda

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) alerta para uma mensagem falsa enviada via SMS que promete uma vaga de emprego na entidade. A real intenção é aplicar golpes. As informações são do portal ig.

"Olá, sou gerente geral do Sebrae e atualmente estou recrutando uma equipe de meio período. Salário mensal: 1000-5000. Contato whatsapp. Clique no link abaixo para consultar o gerente", diz o texto que está circulando em todo o Brasil.

Segundo o Sebrae, a mensagem é uma fraude, já que o serviço "não oferece oportunidades de trabalho via SMS, WhatsApp, Telegram ou grupos em redes sociais".

Roubo de dados

Ao clicar no link descrito no SMS, golpistas podem roubar dados pessoais, que poderão ser utilizados para aplicar novos golpes.

Ao receber mensagens do tipo, evite clicar em qualquer link e procure informações nos canais oficiais da empresa ou órgão ciados na mensagem.