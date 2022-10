Golpista do resort: Empresária perde R$ 10 mil ao comprar pacote de viagem para Fernando de Noronha

Uma empresaria de Águas Claras (DF) foi mais uma vítima de Emanuelle Mendes Araújo, estelionatária que ficou conhecida como golpista do resort. A vítima mais recente perdeu R$ 10 mil ao comprar uma viagem para o arquipélago de Fernando de Noronha, segundo o Metrópoles.

Patrícia Prolo Ruaro, dona de um salão de beleza, relata ter fechado com Araújo uma viagem entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro. Do valor total pago, cerca de R$ 7 mil seria referente apenas à hospedagem em uma das pousadas da ilha.

A vítima detalha que toda a negociação foi feita pelo WhatsApp e que dias antes da viagem chegou a receber um voucher da hospedagem com a descrição do hotel e diárias.

Ruaro conta que ao chegar em Fernando de Noronha o transfer contratado não foi pegá-la. Ao se dirigir ao hotel por conta propria e apresentar o voucher, foi informada por funcionária do local que o documento não existia no sistema.

"Liguei imediatamente para Emanuelle e ela comunicou a troca de hotel, informando que o outro seria melhor. Quando chegou na outra pousada, disseram que estava tudo certo. No outro dia de manhã, fui chamada na recepção e informada que não houve pagamento de todas as diárias, apenas de uma e que se quisesse ficar teria que pagar todas as diárias", afirma.

A vítima procurou novamente a agente de viagens, que informou que iria resolver o problema. No entanto, horas depois, a golpista não atendia mais as ligações. Ruaro teve de pagar novamente o valor de R$ 9.904,13 para permanecer no hotel.

"Passei por todo o constrangimento e problemas que não deveria. Eu paguei por uma viagens para passar momentos de lazer e não de dor de cabeça", dispara.

Anteriormente, Araújo já havia dado calote de R$ 200 mil em uma família, que havia comprado uma viagem para 34 pessoas com destino a um resort de luxo no Nordeste. As vítimas acusam a suposta agente de vender pacotes que não exitem e sumir com o dinheiro.

