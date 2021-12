Garis dançam funk enquanto recolhem lixo no Rio de Janeiro; veja vídeo

Um flagra de garis dançando e cantando funk, enquanto recolhiam o lixo nas ruas do Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais nesse fim de semana.

Os quatro funcionários da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) foram filmados pelo síndico de um prédio na Zona Norte da capital fluminense, Gustavo Cambraia, que compartilhou o registro com os seguidores.

"Suco de Zona Norte. Cumpri meu dever de síndico e deixei uma caixinha bem gorda pro Natal. Eu amo meu Rio de Janeiro", escreveu na publicação.

No vídeo, os garis dançam enquanto varrem e apanham os resíduos e até fazem sinal para os motoristas que trafegam pela rua desviarem do caminhão de lixo. A gravação foi compartilhada pelo perfil oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro no Twitter.

"Quando alguém te perguntar 'o que é ser carioca?', mostre esse vídeo. Olha o exército laranja dando show de alegria, simpatia e muito gingado pelas ruas da cidade. Esse é o nosso jeitinho de levar a vida", escreveu na postagem.

Nos comentários, os usuários afirmaram que o show mereceria uma "boa" contribuição financeira para a "caixinha de Natal".