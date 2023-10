Fernandinho Beira-Mar alega insanidade mental e solicita saída da cadeia

Os advogados de defesa de Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beira-Mar, alegam que o ex-traficante está em estado de insanidade mental e, por isso, deve sair da prisão. Informações são do G1.

Fernandinho Beira-Mar está numa penitenciária de segurança máxima em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e passou por perícia psiquiátrica recentemente.

De acordo com o portal, a defesa alega que o estado de insanidade do interno se deve às condições às quais ele está submetido na prisão. Em 2021, o ex-traficante afirmou, em vídeo, que estaria sofrendo maus-tratos, e acrescentou que chegou a passar seis meses em uma cela isolada.

Em nota, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) afirmou que não procedem as denúncias feitas por Beira-Mar e argumentou que o isolamento foi necessário para que fosse feita uma análise do perfil do criminoso, devido à hierarquia entre os outros presos.

FORMA DE TORTURA

O presidiário descreveu o período na cela isolada como uma "forma de tortura". "Só quero ter o direito de ter um ambiente salubre para poder ler, estudar. Estava numa cela escura, sem condição de leitura", disse.

Além disso, Beira-Mar comentou sobre os meses em que passou sem assistência jurídica devido à pandemia de Covid-19. Ele afirmou que foi vítima de abuso de autoridade e que fez greve de fome para conseguir falar com seu advogado.