Estudantes vazam gabaritos da OBMEP nas redes e fazem 'meme' com questão sobre Pinóquio

Estudantes que se submeteram, nesta terça-feira (7), à 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), vazaram em redes sociais seus gabaritos preenchidos para que outros colegas copiassem as respostas. O assunto ficou entre os mais comentados do Twitter. Os resultados compartilhados, vale lembrar, não são os oficiais.

No compartilhamento das imagens, os concorrentes também comentaram e fizeram 'memes' sobre uma questão específica de lógica envolvendo o personagem Pinóquio.

A OBMEP, considerada uma das maiores competições científicas do Brasil, é realizada anualmente pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa). Neste ano, participaram mais de 18,1 milhões de estudantes da rede pública do País, o que alcançou 99,7% de todos os municípios e mais de 54 mil escolas, de acordo com o Instituto.

Legenda: Estudantes divulgaram seus gabaritos preenchidos nas redes sociais. Foto: Reprodução/O Globo

Divulgação de gabaritos

Segundo o jornal O Globo, para desabafar sobre a dificuldade da prova, alguns estudantes que conseguiram concluir todas as questões antes do encerramento do horário divulgaram fotos de seus gabaritos preenchidos.

Os exames são diferenciados por cores, que identificam a série do participante. Alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental receberam a prova amarela, os do 8º e do 9º anos do Ensino Fundamental ficaram com a prova rosa e os do Ensino Médio preencheram o caderno azul.

Nesta primeira fase da OBMEP, os competidores têm 2h30min para resolver 20 questões.

Ao jornal O Globo, o Impa disse não ser responsável pela aplicação das provas da primeira fase da olimpíada, que serve para avaliar os estudantes internamente e fazer uma seleção prévia dos que vão representar as escolas na segunda fase. Nesse caso, são as escolas que aplicam e corrigem os testes, conforme instruções e gabaritos oficiais.

Além disso, o Instituto afirmou que o regulamento da olimpíada proíbe não só o uso de celulares durante a prova como, também, a divulgação das respostas.

O caso será investigado e, se comprovada a violação, conforme o Globo, os estudantes envolvidos no compartilhamento dos gabaritos vão ser desclassificados do exame, bem como suas escolas.

Memes do Pinóquio

Uma das 20 questões da prova desta terça foi sobre o personagem Pinóquio, famoso por contar mentiras.

No item, de raciocínio lógico, pedia-se para considerar válidas as afirmações de que "Pinóquio sempre mente" e de que ele diz que todos os seus chapéus são verdes. Os alunos teriam, então, de assinalar a resposta correta sobre ele ter ou não chapéu e sobre ser ou não verde.

Legenda: Pergunta sobre o personagem Pinóquio foi uma das mais polêmicas do exame. Foto: Reprodução/O Globo

De acordo com o Globo, uma aluna comentou nas redes sociais que sua turma chegou a pedir ao professor de filosofia para explicar a questão.

No Twitter, o assunto também repercutiu e gerou uma série de 'memes'. Veja alguns:

A OBMEP

A OBMEP premia com medalhas (de ouro, prata e bronze) e com certificados de menção honrosa estudantes com bons resultados em avaliações de matemática e raciocínio lógico.

Os estudantes premiados com medalhas são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica do Impa, para incentivar o desempenho acadêmico deles.

