Esqueleto com formato de 'mão gigante' surpreende moradores em São Paulo

Um esqueleto com o formato de uma mão humana 'gigante' foi surpreendeu moradores na orla da praia de Balneário Mares do Pontal, na Ilha Comprida, no litoral de São Paulo.

Letícia Santiago e Devanir Souza estavam andando pela areia, na manhã de domingo (20), quando tropeçaram na ossada. Ela gravou o esqueleto e compartilhou o vídeo nas redes sociais.

“Cedinho eu e meu namorado andando pela praia encontramos essa 'espécie de mão'. Não achamos que pode ser humana por conta do tamanho e quantidade de falanges. Estamos impressionados”, escreveu Letícia.

No vídeo, o casal compara o tamanho do esqueleto com uma mão humana e com uma sandália. "Tinha as três pontinhas do dedo para cima, aí a gente brincou 'é uma mão humana'. Aí bateu uma água, e olha o que aparece", descreveu Letícia.

"Que bicho que é a gente também não sabe. Se é um alienígena, pior ainda", brincou.

O biólogo marinho Eric Comin disse ao portal g1 que o esqueleto é de um cetáceo que morreu no mar. A hipótese é que o animal tenha morrido há um ano e meio e, com o tempo, a sua ossada foi parar na faixa de areia.

O grupo dos cetáceos é formado por baleias, botos e golfinhos. Segundo o pesquisador, é importante notificar os órgãos ambientais ao encontrar ossadas de animais marinhos.

