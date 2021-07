Engavetamento deixa feridos na mesma rodovia onde ocorreu acidente com ônibus do Umuarama Futsal

Depois do acidente com o ônibus do Umuarama Futsal, que matou duas pessoas no litoral do Paraná nesta quinta-feira (8), uma colisão envolvendo dez veículos deixou sete pessoas feridas na mesma rodovia, a BR-376.

O engavetamento aconteceu cerca de 1 hora depois, segundo informações da revista Isto É, no km 660 da rodovia. O trecho fica sete quilômetros antes do local onde o ônibus da equipe esportiva tombou.

Os feridos do último acidente foram levados ao Hospital São José, nas cidades catarinenses de Joinville e para uma unidade de atendimento em Garuva.

Causas do acidente

Uma das possíveis causas para o acidente é que o caminhão responsável pela colisão estava com a capacidade dos freios prejudicada, além do excesso de velocidade, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Após as primeiras análises, os policiais constataram que o veículo possuía cerca de defasagem na lona de freio da roda direita e pouca lona na última roda esquerda.

O acidente com o ônibus do Umuarama Futsal matou o motorista do veículo e o coordenador das categorias de base do time. Outras 21 pessoas ficaram feridas, um em estado grave. Veja o vídeo do acidente:

A Secretaria Municipal de Esportes de Umuarama informou que o ônibus pertencia ao próprio time. O técnico, Nei Victor, que também estava no ônibus, relatou que a viagem era para Jaraguá do Sul, para partida da Taça Brasil de Futsal.

Outros veículos

Ainda de acordo com informações da PRF, o acidente foi registrado na altura do km 667, com sentido para Santa Catarina. Em janeiro, outro acidente aconteceu próximo do trecho, no qual 19 pessoas morreram e 31 ficaram feridas.

Legenda: A PRF divulgou imagens do acidente Foto: reprodução/PRF

A pista foi bloqueada para atender a ocorrência nesta manhã. Enquanto isso, a concessionária do trecho informa que os ocupantes de um carro e outra carreta, envolvidos na batida, passam bem.