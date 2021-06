Ecko, chefe da maior milícia do Rio, morre após ser baleado pela polícia em operação

Uma ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro resultou, neste sábado (12), na prisão e morte de Wellington da Silva Braga, o “Ecko”, chefe da maior milícia do Rio. O criminoso é um dos mais procurados do Brasil, e foi encontrado numa casa na comunidade das Três Pontes, em Paciência.

De acordo com a TV Globo, ele foi baleado na operação, por volta das 8 horas, quando visitava a mulher e os filhos. Chegou a ser socorrido pelos policiais, mas chegou já sem vida ao Hospital Municipal Miguel Couto, com dois tiros na altura do coração.

Ao longo de seis meses de investigação, a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPim) concluiu que este seria o dia ideal para capturar Ecko, que é réu em nove processos criminais por organização criminosa, homicídio, extorsão e receptação.

A operação foi coordenada pela Subsecretaria de Planejamento Operacional, e, devido à data, foi denominada “Dia dos Namorados”.

Ecko circulava pela cidade carioca escoltado por seguranças, frequentava casas em bairros nobres e dialogava com policiais, traficantes e pistoleiros. O Disque Denúncia oferecia uma recompensa de R$ 10 mil por informações que levassem ao miliciano.

Ele chefia o maior consórcio criminoso do Rio: uma milícia antes restrita à Zona Oeste, mas que agora atua em 20 bairros da cidade e outros seis municípios da Baixada Fluminense e da Costa Verde.

A milícia de Ecko, composta em maioria por ex-membros do tráfico, e não mais por policiais; é hoje maior do que cada uma das três maiores facções criminosas do Rio de Janeiro, pelo critério de áreas dominadas.

Sob sua chefia, os membros são extorquiam dinheiro de moradores e comerciantes, de modo a oferecer segurança, além de explorem diversas atividades — como sinal clandestino de internet e televisão, monopólio da venda de água, gás e o transporte por vans.

Operação policial

A ação "Dia dos Namorados" começou no fim da tarde da última quinta-feira (10), após a Subsecretaria de Inteligência obter a informações de que Ecko visitaria a família neste sábado.

Diante da informação, o delegado Rodrigo Oliveira convocou quatro agentes para a primeira reunião, ainda na quinta. Neste sábado apenas 21 atuaram na operação em Paciência.

Conforme informações do G1, Ecko chegou a casa da companheira por volta das 4 horas da madrugada. Horas depois, a residência foi cercada pelos agentes da força-tarefa. Após perceber a ação da polícia, ele tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi interceptado por outra equipe, o que deu início a uma troca de tiros.

O criminoso foi baleado em um quarto. Ele foi socorrido pelos policiais e levado de helicóptero para a unidade de saúde, onde já chegou morto. Com ele, os agentes encontraram um fuzil.

Relação com Adriano da Nóbrega

Uma das contribuições para o avanço das milícias pelo Rio de Janeiro foi a aproximação entre Ecko e Adriano da Nóbrega, ex-capitão da PM morto na Bahia em 9 de fevereiro do ano passado. A cumplicidade entre eles tornou possível uma inédita aliança entre diferentes grupos criminosos.

Se antes os grupos paramilitares das zonas Oeste e Norte do Rio agiam de forma independente e descoordenada, depois da aproximação entre Ecko e Adriano passaram a ser sócios, atacando favelas dominadas pelo tráfico e defendendo seus redutos de ataques rivais.

“Ecko e Adriano formaram um corredor entre as zonas Norte e Oeste todo dominado pela milícia”, resumiu um policial federal que investigou a conexão entre as quadrilhas.