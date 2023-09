Desembargador é baleado em tentativa de assalto na BR-040 no Rio de Janeiro

Um desembargador foi baleado na manhã deste domingo (24) na altura do quilômetro 112 da BR-040 em Duque de Caixas, na Baixada Fluminense, no estado de Rio de Janeiro.

Segundo informações das autoridades e portal g1, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram chamados para atender a ocorrência de uma vítima baleada após tentativa de assalto.

Às 9 horas, o desembargador, que trafegava de moto pela rodovia, foi abordado por dois homens, que também estavam em uma moto. Eles efetuaram disparos, e um deles acabou atingindo a perna da vítima.

Os primeiros atendimentos ao desembargador aconteceram no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Ainda na cidade da Baixada Fluminense, a equipe da PRF foi até a 60ª DP, onde o caso foi registrado.

Após o socorro na unidade pública de saúde, uma equipe de segurança do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) fez a escolta do desembargador para o Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com a unidade particular de saúde carioca, o magistrado está "estável, lúcido e interagindo, sendo submetido ao tratamento médico proposto". Não foi revelada a identidade do magistrado.