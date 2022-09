Criança atira na cabeça do irmão gêmeo após encontrar pistola de pai colecionador de armas

Uma criança de 3 anos atirou acidentalmente na cabeça do irmão gêmeo após encontrar a arma do próprio pai, nessa quinta-feira (22), em Macapá, Amapá. O responsável é colecionador de equipamentos bélicos e teria retirado um deles do cofre, conforme o Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes). A vítima foi socorrida.

Segundo informações da Polícia Militar ao portal g1, os familiares relataram que o homem tirou a pistola do cofre para ir ao clube de tiro. No entanto, momentos depois, a criança entrou no cômodo, encontrou o objeto e acabou disparando contra o irmão.

Ferida, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Novo Horizonte. Em seguida, ela foi transferida para o Hospital de Emergência (HE), onde recebia atendimento médico até a última atualização deste reportagem.

O pai dos gêmeos foi levado para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), do bairro Pacoval.

