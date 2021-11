Criança atacada por tubarão relata aflição ao tentar fugir de animal em praia de São Paulo

O menino ferido por um tubarão, nesta segunda-feira (15), observou o animal após aviso de outro banhista, mas não conseguiu fugir a tempo. Carlos Alexandre Oliveira, de 11 anos, levou pontos na perna e passa bem. O acidente ocorreu por volta das 12 horas, na Praia de Boqueirão, em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo. A criança relatou os momentos de aflições ao G1.

"Estava eu, meu irmão e meu primo. A gente estava lá nadando, até que, do lado, ouvimos uns homens gritando: 'tubarão, tubarão'. A gente ficou desesperado e tentou sair”, relembrou ao portal.

“Meu primo saiu também, e eu não conseguia correr direito, meu irmão ficou me esperando. Daí, eu comecei a sentir uma dorzinha na minha perna, olhei e vi que tinha uma barbatana, que era um animal meio azul, tipo tubarão. Eu fiquei balançando a perna, aí caiu, e corri rápido para sair", relatou.

Depois se ser ferido, o menino lembra de ter sido socorrido por um homem. Ele foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

"Quando a gente viu, já estava muito perto de nós. Até que foi pequeno o corte, mas quando olhei, estava saindo muito sangue, fiquei desesperado, achando que coisa pior tinha acontecido. Só que depois que os médicos limparam minha perna, vi que não precisava ficar preocupado", lembrou.

O menino estava na cidade para visitar o pai, o comerciante Celso Marques.

“Estávamos indo à praia, e, como não deu para levar todas as coisas, retornei para a minha casa para pegar o restante. Quando estava voltando, meu filho mais velho veio correndo e falou 'pai, pai, o Carlinhos foi atacado por um tubarão'. Fui ao encontro dele, e quando cheguei lá, o salva-vidas já estava fazendo o resgate dele", explicou o pai.



