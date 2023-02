Covid-19: medicamento Paxlovid se mostra eficaz contra variante Ômicron; entenda

Com a continuidade de pesquisas sobre a Covid-19, cientistas desenvolveram o primeiro medicamento registrado capaz de tratar a doença, reduzindo em mais da metade as chances de hospitalização ou morte. Mesmo que os estudos do Paxlovid (da Pfizer) tenham sido desenvolvidos na era pré-Ômicron, uma das variantes mais fortes da pandemia, o antiviral se mantém eficaz contra as últimas versões do coronavírus. As informações são do jornal O Globo.

É o que mostra uma pesquisa da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, publicada na revista científica The Lancet Infectious Diseases. O intervalo de tempo observado foi entre os períodos de predominância das subvariantes BA.4 e BA.5 da Ômicron, com base nos dados reais de internações e mortes, além do uso do medicamento.

"Este estudo foi um dos primeiros a sugerir fortemente um benefício para o medicamento antiviral, nirmatrelvir-ritonavir, também conhecido como Paxlovid, para prevenir a hospitalização e a morte de pacientes infectados com variantes recentes do Sars-CoV-2 (vírus causador da Covid-1", explicou o pneumologista Neil Aggarwal, principal autor do estudo e também professor de medicina na universidade estadunidense.

Estudo

Os cientistas consultaram informações do sistema de saúde do estado sobre 21,5 mil pacientes entre março e agosto de 2022. Uma fatia de 9,8 mil deles, representada pelos grupos de risco da Covid-19, foram tratados com o Paxlovid, enquanto outros 11,6 mil, não.

O primeiro grupo registrou, cerca de 28 dias depois do diagnóstico, uma redução de aproximadamente 55% nas internações e de 85% nas mortes. Eles também tiveram uma diminuição de 26% em internamento posterior na emergência, que indica um quadro de recaída clinicamente significativa.

"Como médico que pode tratar pacientes em regime ambulatorial, eu fico muito confortável em usar Paxlovid como tratamento de primeira linha para adultos com infecção aguda durante a atual fase da Ômicron, vacinados ou não, desde que não haja contraindicações para seu uso”, diz Aggarwal.

Os pesquisadores querem, agora, usar o mesmo método nas pesquisas sobre o Remdesivir, outro medicamento considerado eficaz para a Covid-19.