Corpo de turista austríaco é encontrado em Santa Catarina; veja o que se sabe sobre o caso

O corpo do turista austríaco Michael Lichtenegger, 40 anos, foi encontrado no último domingo (29), em uma ilha de Florianópolis, em Santa Catarina. Conforme o g1, o desaparecimento dele foi registrado no dia 19 de outubro pelo SOS Desaparecidos, da Polícia Militar. A identificação foi feita na terça-feira (31), mas a Polícia só divulgou nesta quarta (1º).

Ele desapareceu na praia de Joaquina. A identificação, feita pela Polícia Científica, utilizou a arcada dentária do cadáver para comparar com uma radiografia odontológica da vítima, obtida com o Consulado da Áustria. A Divisão de Odontologia Legal considerou a presença de implantes, próteses e tratamentos de canal.

O corpo vai ser liberado na próxima terça-feira (7). Para isso, a mãe de Michael virá da Áustria para fazer a retirada do filho.

O delegado Wanderley Redondo, titular da Delegacia de Desaparecidos, compartilhou que a suspeita é de que o turista tenha se afogado após entrar no mar. O corpo não registra sinais de crime. No entanto, eles ainda aguardam laudos do celular e do computador de Michael para concluir o inquérito.

Desaparecimento do turista

Michael Lichtenegger trabalhava como nômade digital. De acordo com informações do g1, ele viajaria para São Paulo no dia 20 de outubro, mas desapareceu.

O turista conheceu um grupo de pessoas em restaurante próximo de praia, antes de sumir. "Ele tirou foto com as meninas que conheceu, mandou para a mãe. Estava bem alegre, contente", declarou uma das testemunhas à polícia.

Apesar de perguntar se era perigoso mergulhar na região do costão, ele foi ao local. As câmeras de segurança registraram o momento em que Michael deixou o estabelecimento e caminhou pela orla. A mochila foi encontrada próxima da praia. Já no domingo (29), o corpo dele foi encontrado em Florianópolis, inicialmente sem identificação.