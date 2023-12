Corpo de menina de quatro anos desparecida em Itaguaçu é encontrado dentro de represa no ES

Uma criança de quatro anos, que estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira (18), foi encontrada morta no município de Itaguaçu, no Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (19). Conforme o g1, o corpo de Maria Antônia Zimmermann Pereira estava dentro de uma represa da cidade.

Os familiares detalharam que Maria foi vista pela última vez enquanto brincava no quintal da casa da avó materna. De férias na cidade, a criança estava junto com a irmã gêmea.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda na tarde de segunda. O corpo foi recolhido pela Polícia Civil, que está investigando o caso.

Buscas pela criança

Os bombeiros iniciaram as buscas na noite de segunda e manteve o trabalho até está terça-feira (19). Cerca de seis horas da manhã, o corpo da criança foi encontrado.

Na ocorrência, foram acionadas equipes do Posto Avançado (PAB) de Baixo Guandu e do Centro de Especializado de Resposta a Desastres (CERD), assim como do Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (NOTAer).