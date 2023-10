Corpo de fisioterapeuta é encontrado com pés e mãos amarrados após carro capotar em Rio Verde (GO)

Uma fisioterapeuta foi encontrada morta com as mãos e os pés amarrados em um carro após o veículo capotar na BR-060, na cidade de Rio Verde, em Goiás, na segunda-feira (2). A vítima foi identificada pelo Instituto Médio Legal (IML) como Larissa Araújo, 25. As informações são do G1.

Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que o carro capotou e o motorista fugiu do local. Alguns trabalhadores de uma loja se aproximaram para ajudar, mas logo se afastaram ao perceber o corpo enrolado ao lado do veículo.

Veja também

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a PM, o motorista do carro fugiu correndo pela estrada após o acidente, mas foi preso minutos depois.

Dentro do veículo foram encontrados um botijão de gás e uma televisão.

Motorista foi pago para se desfazer de carro e de corpo

Conforme informações do portal Metrópoles, em depoimento, o motorista que foi preso fugindo do local negou que tenha matado a fisioterapeuta. Ele afirmou que foi apenas contratado para se desfazer do corpo e do carro.

Ele ainda teria identificado quem seria o mandante do crime: um homem, de 38 anos, que supostamente teve um relacionamento com a vítima.

Os dois suspeitos acabaram presos e encaminhados para a delegacia de Rio Verde, que apura circunstâncias do caso e investiga os responsáveis pela morte de Larissa.