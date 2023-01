Cerca de 27 toneladas de lixo foram recolhidas em Brasília após posse de Lula

Cerca de 27 toneladas de lixo foram recolhidas em Brasília entre o dia 1º, no domingo, e esta segunda-feira (2), segundo informou o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) da capital federal. Os trabalhos da autarquia foram redobrados por causa da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dos shows realizados na programação.

Em nota oficial, divulgada pela SLU nesta segunda-feira (2), o serviço pontuou que equipes foram dispostas para o trabalho antes, durante e depois dos eventos.

"Durante os três dias de festividades e a posse presidencial, o SLU colocou à disposição equipes formadas por 445 profissionais da limpeza urbana, dois caminhões compactadores e um caminhão caçamba basculante", informa o comunicado.

Cerimônia de posse

Ao longo da cerimônia de posse, três telões instalados no gramado da Esplanada dos Ministérios foram responsáveis por possibilitar a transmissão da solenidade.

Ainda no fim da manhã, o número de 40 mil pessoas na praça foi atingido, segundo informações oficiais. Após a entrada de Lula no Congresso Nacional, a liberação de mais pessoas no espaço foi autorizada.