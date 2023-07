Caso Marielle Franco: Polícia Federal e MPRJ cumprem mandado de prisão nesta segunda-feira (24)

Uma pessoa foi presa na manhã desta segunda-feira (24) no Rio de Janeiro, alvo da operação Élpis, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Estado (MPRJ). A ofensiva apura os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves.

A informação foi divulgada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pelo Twitter. Além do mandado de prisão preventiva, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão.

Ainda não há informações sobre quem foi preso.

Mandante desconhecido

Em março de 2023, os assassinatos de Marielle e Anderson completaram cinco anos sem resposta sobre o mandante do crime. O caso é investigado pela PF desde fevereiro.

As investigações levaram à prisão de dois executores: o policial militar reformado Ronnie Lessa, por ter atirado na vereadora; e o motorista e ex-policial militar Elcio de Queiroz. Os motivos e os líderes do atentado permanecem desconhecidos.

*Matéria em atualização