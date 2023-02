Casa em favela de Belo Horizonte vence concurso internacional de arquitetura; veja imagens

A casa localizada no Vila Cafezal, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, em Minas Gerais foi eleita Casa do Ano no projeto internacional de arquitetura ArchDaily.

As informações são do portal g1. O imóvel derrotou quatro finalistas, sendo casas da Índia, México, Alemanha e Vietnã.

O projeto do local foi feito pelo arquiteto Fernando Maculan - um dos 50 mais interessantes do Brasil.

Legenda: Projeto começou a ser desenvolvido em 2018 e foi concluído em 2020. Foto: Leonardo Finotti/Divulgação

A casa tem 66m², sendo construída com tijolos expostos, sem pintura ou reboco. O trabalho da casa começou em 2018 e concluído em 2020.

VEJA FOTOS DA CASA

VEJA FOTOS DAS CASAS DERROTADAS

Mirai House of Arches - Índia

Legenda: Mirai House of Arches – Índia Foto: Dinesh Mehta/Divulgação

Casa Tejocote - México

Legenda: Casa Tejocote – México Foto: ArchDaily/Reprodução

Casa de Vidro - Alemanha

Legenda: Casa de Vidro - Alemanha Foto: Tobias Koenig e Michael Romstoeck/Divulgação

Labri House - Vietnã