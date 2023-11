Cachorros são esquecidos em van de pet shop e morrem no interior de São Paulo

Dois cachorros morreram neste sábado (25) após serem esquecidos dentro de uma van de pet shop. O veículo levaria os animais para a casa do tutor após um banho. O caso aconteceu em Potirendaba, na Região Metropolitana de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

De acordo com informações do portal g1 que constam no boletim de ocorrência, o dono do pet shop disse aos policiais que uma funcionária faria o transporte dos cachorros.

No percurso, porém, após entregar outros dois cães aos tutores, esqueceu de levar os animais e guardou o veículo na casa do proprietário da loja. Ainda no sábado, os cachorros foram encontrados mortos no veículo.

O caso foi registrado na delegacia de Potirendaba e será investigado. A funcionária chegou ainda a levar os dois cães, já sem vida, para o tutor.