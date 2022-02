Butantan afirma ter disponíveis 10 milhões de doses da CoronaVac para crianças

O Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, confirmou a disponibilidade de entrega imediata de 10 milhões de doses da vacina CoronaVac ao Ministério da Saúde. As informações são do Metrópoles.

Conforme o portal de notícias, os órgãos estão negociando a compra do volume para imunizar crianças contra a Covid-19. Com a sinalização do Instituto, o governo federal deve dar prosseguimento à negociação.

“O Butantan oferece o quantitativo de imunizante já envasado e certificado pelo rigoroso controle de qualidade do instituto”, garantiu o órgão, em nota.

A vacina pode ser usada em crianças a partir de 6 anos, conforme autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Além das 10 milhões de doses a pronta entrega, o laboratório ofereceu outras 20 milhões de doses adicionais para entrega de 20 a 25 dias, mediante interesse do Governo e assinatura do contrato.

“O Butantan tem total capacidade de atender a qualquer outra demanda de CoronaVac, vacina produzida em parceria com a biofarmacêutica chinesa Sinovac, com cronograma previamente definido”.

Nota técnica do ministério aponta que o imunizante CoronaVac não deve ser aplicado em crianças imunocomprometidas.